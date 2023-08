Xbox Series X: acquista subito la console del momento, la paghi anche in comode rate

Se sei un appassionato di videogiochi e desideri la console più potente del momento, allora devi comprare subito la Xbox Series X, il gioiello tecnologico di casa Microsoft. Su Amazon Amazon la trovi disponibile al prezzo incredibilmente conveniente di 499,00€.

Xbox Series X: ecco perché devi comprarla

La Xbox Series X è alimentata dalla potente architettura AMD Zen 2 e RDNA 2, garantendo prestazioni elevate e una grafica straordinaria. Con una CPU a 8 core e una GPU personalizzata da 12 teraflop, questa console è pronta a sfidare qualsiasi sfida grafica tu voglia affrontare. Immagina di immergerti in mondi virtuali con dettagli ultra-realistici, texture mozzafiato e tempi di caricamento quasi istantanei.

Grazie alla tecnologia del ray tracing, la console è in grado di offrire effetti luminosi e riflessi ultra realistici, trasportandoti direttamente all’interno del tuo gioco preferito. Addio ai lunghi tempi di caricamento: grazie all’unità SSD personalizzata, questi saranno quasi istantanei. Potrai accedere ai tuoi mondi virtuali preferiti senza dover attendere, immergendoti immediatamente nell’azione e nella storia.

Avrai la possibilità di giocare ai titoli delle generazioni precedenti grazie alla retrocompatibilità. Non dimenticare che con l’abbonamento Xbox Game Pass, avrai accesso a una vasta libreria di giochi, compresi i titoli di successo fin dal giorno del lancio. E non dimenticare gli esclusivi Xbox, come “Halo Infinite” e “Fable”, che garantiranno che la tua esperienza di gioco sia sempre fresca e appagante. Hai già accessori per Xbox? Nessun problema. La Series X è retrocompatibile con una serie di periferiche, permettendoti di continuare a usare ciò che ami. Inoltre, potrai sperimentare il cloud gaming tramite Xbox Cloud Gaming, portando i tuoi giochi con te ovunque tu vada.

L’acquisto di una Xbox Series X a 499,00€ su Amazon è un vero affare, non lasciartelo sfuggire. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Se la compri da Amazon potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio interno al sito (per gli account abilitati) o attraverso il portale di CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.