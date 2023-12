Xbox Series X: a Natale regalati la console più potente (solo 399€)

Se stai aspettando il momento perfetto per comprare una nuova console, oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. La Xbox Series X è qui per portare il tuo divertimento videoludico a nuove vette. La trovi ad un prezzo allettante di soli 399,85€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Avrai la consegna celere e gratuita entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine (festività escluse), potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e potrai usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Xbox Series X: ecco perché comprarla

La Xbox Series X è dotata di una potenza di elaborazione e grafica straordinaria, garantendo prestazioni di alto livello per ogni tipo di gioco. Affronta mondi aperti, grafica mozzafiato e tempi di caricamento rapidi, grazie alla potente CPU AMD Zen 2 e alla GPU RDNA 2. Potrai godere di incredibili dettagli visivi e di un’illuminazione super realistica grazie alla tecnologia di Ray Tracing, che aggiunge un livello di realismo senza precedenti. Supporta la risoluzione 4K Ultra HD. Fra le altre cose, presenta un’ampia capacità di archiviazione grazie ad un SSD ultra veloce: avrai spazio sufficiente per la tua libreria di giochi e godrai, in simultanea, di tempi di caricamento rapidi.

Non di meno, è retrocompatibile con i videogame delle precedenti generazioni Xbox, così potrai ri-giocare a una vasta libreria di titoli già di tua proprietà. Inoltre, con Xbox Game Pass, avrai accesso a un catalogo di titoli online in continuo aggiornamento, e ciò renderà la tua esperienza gaming ancora più variegata e divertente. A soli 399,85€ su Amazon, la Xbox Series X è la console più potente che si possa acquistare oggi su Amazon; non lasciartela sfuggire.

