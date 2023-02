Xbox Series S scontata ad un OTTIMO PREZZO su eBay

Sul noto store online eBay vengono proposte molto spesso diverse console da gaming con degli sconti interessanti. Ora, in particolare, potrai portarti a casa ad un ottimo prezzo l’ultima console di casa Microsoft, ovvero la nuova Xbox Series S. Si tratta della versione Wi-Fi con 512 GB e, con il coupon dedicato CASA23, potrai riceverla ad un prezzo scontato di appena 254€. Un’occasione unica se stavi aspettando il momento giusto per acquistarla. La spedizione è poi gratuita e la riceverai entro tre giorni. E allora cosa stai aspettando? Non perdere tempo e corri su eBay e completa il tuo ordine.

Xbox Series S ora in sconto con il coupon dedicato su eBay

La Xbox Series S è una delle ultime console da gaming presentate dal colosso Microsoft e ora non potrai lasciartela sfuggire a questo prezzo. Quest’ultima è la più piccola console di Xbox di sempre e vanta un design davvero elegante e premium. Nonostante le dimensioni ridotte, ti potrà comunque stupire grazie alle sue elevate performance.

Grazie a Xbox Velocity Architecture e ad una SSD personalizzata con software integrato, potrai godere di un gameplay più veloce e semplificato e con tempi di caricamento notevolmente ridotti rispetto alla precedente generazione. Con questa nuova console, potrai giocare alla massima potenza e senza problemi a tutti i giochi più recenti ma non solo. Con la retrocompatibilità, potrai anche giocare a diversi titoli famosi di anni precedenti ottimizzati al meglio per questa console.

Insomma, Xbox Series S è senza ombra di dubbio una console da gaming favolosa e ora la potrai avere ad un ottimo prezzo. Questo grazie al favoloso sconto disponibile su eBay utilizzando il coupon dedicato CASA23. Ricordati inoltre che la spedizione è gratuita e che potrai ricevere la console entro tre giorni. E allora non aspettare altro tempo, corri su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.