Xbox Series S (ricondizionata) ad un prezzo REGALATO su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi una delle console di nuova generazione; stiamo parlando della meravigliosa Xbox Series S, la variante entry level uscita nel 2020 ma che ancora oggi si configura come una delle più potenti del settore. È piccola, compatta, ricca di tecnologia e con un hardware da prima della classe. Esteticamente parlando poi, è la più elegante di sempre. Con questa stazione di intrattenimento domestico potrete provare la next-gen con un prezzo semplicemente basso: solo 231,99€ grazie agli sconti di Amazon e la consegna sarà celere e immediata; potrete giocare scaricando i titoli dallo store oppure potrete attivare l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per divertirvi con oltre 100 titoli di alta qualità; se avete un device Android poi, potrete giocare con il medesimo piano anche da mobile. Cosa dire di più insomma? Vi segnaliamo che si tratta di un prodotto ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo.

Xbox Series S: potente è dire poco

Essendo totalmente digital non avrà bisogno delle copie fisiche dei giochi; potrete divertirvi ai titoli più esclusivi del momento semplicemente scaricandoli online. Nella confezione troverete la console Xbox Series S, il controller wireless di nuova generazione, il cavo HDMI ad alta velocità per collegare la stessa ad un monitor o ad un TV e il cavo di alimentazione.

Questa console poi è potentissima grazie all’architettura di nuova generazione e alla tecnologia Xbox Velocity, c’è un SSD capiente e rapido ed è retrocompatibile con quattro generazioni di Xbox.

Se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve. La consegna sarà celere e avrete un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, non dovete perdere tempo; non perdete l’occasione di fare vostra la console più bella del momento a soli 231,99€.

