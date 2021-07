Xbox Series S è in grande offerta su Amazon a soli 269,99 euro. Il piccolo ribasso del 10% rende il prezzo di listino più conveniente per mezzo di uno sconto di 30 euro. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano. Un prezzo del genere non si era mai visto!

Xbox Series S: caratteristiche principali

La nuova Xbox Series S è caratterizzata da un design semplice, lineare e puro in colorazione bianca in grado di essere inserita in qualsiasi luogo della casa. È divenuta subito celebre per essere la più piccola console realizzata da Microsoft, tuttavia garantisce ugualmente prestazioni di livello elevato. Grazie all'introduzione della Velocity Architecture che viene abbinata a una SSD, l'attesa nei giochi è pari a zero.

I tempi di caricamento, infatti, sono così rapidi da non sembrare neanche presenti. Tutto ciò è reso possibile dalla sopracitata SSD da 512 GB e dalla tecnologia QuickResume che consente di riprendere il gameplay istantaneamente.

Anche il controller ha subito delle modifiche, infatti è stato rinnovato per garantire un'ergonomia maggiore che si traduce in comfort durante il gioco. L'impugnatura è ora antiscivolo per un grip superiore e i tasti di cattura e condivisione consentono di rimanere sempre in contatto con la community. Infine, in confezione, sono inclusi anche gli accessori principali tra cui gli auricolari.

Potete acquistare Xbox Series S su Amazon a soli 269,99 euro nella sua iconica colorazione bianca. Acquistandola oggi avete l'opportunità di riceverla velocemente a casa se siete abbonati Prime.

