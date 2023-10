Xbox Series S in Nero sfiora il MINIMO STORICO su Amazon

Se hai desiderato una console next-gen a un prezzo conveniente, ora è il momento perfetto per agire. Xbox Series S, la potente e versatile console di Microsoft, è ora disponibile su Amazon a soli 324,99€ invece di 349,99€. Questo significa che puoi risparmiare il 7% sul prezzo originale!

Xbox Series S da 1TB: la console next-gen low-cost

Xbox Series S si fa notare per il suo impressionante hardware. Equipaggiata con un processore AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA 2 e una generosa memoria RAM da 10 GB, questa console offre prestazioni di alto livello. Queste specifiche hardware si traducono in sessioni di gioco fluide e reattive, garantendo che tu possa sfruttare al massimo ogni esperienza di gioco.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Xbox Series S è il suo supporto per i giochi 4K. Ciò significa che puoi godere di immagini nitide e dettagliate che rendono ogni dettaglio dei tuoi giochi visibile in modo impressionante. La GPU AMD RDNA 2 è la responsabile di questa grafica eccezionale, consentendoti di immergerti completamente nei mondi dei tuoi giochi preferiti.

Con un’unità SSD da 1 TB, Xbox Series S offre spazio di archiviazione più che sufficiente per i tuoi giochi. Inoltre, grazie alla tecnologia SSD, godrai di tempi di avvio e caricamento rapidi. Questo significa che non dovrai più attendere a lungo per iniziare la tua prossima avventura, potrai tuffarti nel gioco in un attimo.

Xbox Series S è retrocompatibile con i giochi Xbox One, offrendoti accesso a un’ampia libreria di titoli da giocare. La retrocompatibilità consente di rivivere vecchie avventure o scoprire titoli che ti eri perso. Inoltre, avrai la possibilità di esplorare nuovi giochi progettati specificamente per la serie Xbox, arricchendo la tua esperienza di gioco.

Affrettati e acquista Xbox Series S a soli 324,99€ invece di 349,99€ su Amazon. Goditi l’esperienza di gioco next-gen senza superare il tuo budget!