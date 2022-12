Xbox Series S Gilded Hunter: il bundle in offerta su Amazon e consegna immediata

Volevi prendere Xbox Series S per Natale ma non hai fatto in tempo e adesso è già finita? Non disperare perché hai ancora una possibilità: il bundle Gilded Hunter che include la console con contenuti di Fortnite, Rocket League e Fall Guys, è adesso disponibile in offerta su Amazon. E non finisce qui: perché hai la consegna immediata, questo significa che potrai riceverla prima di Natale.

Xbox Series S Gilded Hunter: una grande occasione con un piccolo sconto

Considerato che la Xbox Series S base è terminata su Amazon proprio stamattina, questa è l’ultima possibilità per acquistare la piccola console di nuova generazione di Microsoft. Il tutto comunque inserito all’interno di un bundle molto interessante se sei un fan dei tre giochi online più popolari del momento: Fortnite, Rocket League e Fall Guys.

Oltre alla console, al controller wireless Xbox, al cavo HDMI e al cavo di alimentazione, all’interno della confezione troverai anche oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale da usare per questi tre titoli, in modo da iniziare con una marcia in più rispetto ai tuoi avversari.

Xbox Series S è la console tutta digitale di Microsoft che ti permette di avere la potenza, la velocità e l’immediatezza di un sistema di ultima generazione a un prezzo a dir poco clamoroso. Specie se consideri questa offerta attiva: risparmi qualcosa, hai la tua Series S pronta per Natale e puoi subito iniziare a giocare.

