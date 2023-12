Xbox Series S con tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a meno di 250€: IMPERDIBILE

Vuoi comprare una nuova console di ultima generazione? Non lasciarti sfuggire la meravigliosa Xbox Series S su Amazon che è in sconto al prezzo sensazionale di 249,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire questa promozione speciale anche perché risparmierai 50€ sul valore di listino e in omaggio godrai di tre mesi di abbonamento gratuito al servizio di Xbox Game Pass Ultimate. Fra le altre cose, comprandola da Amazon avrai diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai effettuare il reso in maniera totalmente gratuita in caso di eventuali problematiche o ripensamenti e avrai accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspetti? Approfittane adesso prima che terminino le scorte o prima che vada “sold out” il bundle più esclusivo di sempre.

Xbox Series S: il bundle che non ti aspetti

La Series S è la piccola di casa Microsoft, la console più compatta (e più economica) della line-up next-gen del colosso di Redmond. Nonostante le sue dimensioni contenute, presenta lo stesso cuore pulsante della Series X; con una potente GPU RDNA 2 e una CPU personalizzata AMD, la console è in grado di offrire prestazioni straordinarie e ti garantirà un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Bisogna dire che supporta la risoluzione di 1440p e ti offrirà immagini nitide e dettagliate per un’esperienza di gioco di altissimo livello. Inoltre, con la tecnologia di Ray Tracing avrai un livello di realismo più elevato ai tuoi giochi preferiti, così godrai di effetti di luce e ombra straordinariamente realistici.

L’SSD integrato nella Xbox Series S garantisce tempi di caricamento rapidi e una fluidità di gioco senza paragoni; potrai entrare immediatamente nel vivo dell’azione del tuo videogame preferito e avrai ampio storage per installare i titoli che comprerai. Fra le altre cose, è completamente retrocompatibile con i prodotti delle precedenti generazioni, così potrai rigiocare alle vecchie glorie del passato e in più, con Xbox Game Pass, avrai accesso a una vasta libreria di giochi online inclusi nel servizio. A proposito, con questo bundle su Amazon potrai beneficiare di tre mesi di abbonamento gratuito.

A soli 249,00€ su Amazon non puoi proprio lasciartela sfuggire; il bundle che aspettavi è qui. Sei pront* ad entrare nel mondo videoludico next-gen?

