Xbox Series S con Starfield: il bundle in OFFERTA su Amazon

Starfield è il gioco più giocato e chiacchierato di questa stagione. Il nuovo gioco di ruolo di Bethesda ha conquistato tutti e, se ancora non hai preso il tuo biglietto per il viaggio tra le stelle, oggi arriva l’offerta migliore.

Su Amazon puoi acquistare il bundle che include la piccola Xbox Series S con la Premium Edition di Starfield con uno sconto che ti permette di pagarlo solo 386 euro invece di 409. La promozione è a tempo limitato, quindi ti suggeriamo di sbrigarti.

Xbox Series S e Starfield Premium: il bundle perfetto

Xbox Series S è la console Xbox più compatta e elegante mai realizzata. Se ami la convenienza del digitale e vuoi goderti le prestazioni di ultima generazione, allora questa è la scelta perfetta per te. Con Xbox Series S dimenticati dei dischi fisici e preparati a un’esperienza di gioco completamente all-digital.

Ma la vera chicca di questo bundle è Starfield, il nuovo e ambizioso titolo di Bethesda Game Studios. Se hai amato giochi come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4, allora Starfield è destinato a catturare la tua immaginazione. In questo avvincente gioco di ruolo, ti immergerai in un nuovo universo, ambientato tra le stelle, e avrai la libertà di creare il personaggio dei tuoi sogni.

Nel corso del tuo epico viaggio, scoprirai il più grande mistero dell’umanità, mentre esplori mondi incredibilmente dettagliati e interagisci con personaggi affascinanti. La tua avventura sarà arricchita dall’espansione “Shattered Space,” che aggiungerà in futuro ulteriori ore di gioco e scoperte.

Il bundle infatti la Premium Edition, che ti offre un’esperienza di gioco completa. Con questa edizione, riceverai il gioco base di Starfield, l’espansione “Shattered Space” (quando sarà pubblicata) e una serie di contenuti aggiuntivi.

Potrai personalizzare il tuo personaggio con il pacchetto skin Constellation, che include una tuta spaziale, un casco, un jetpack e un fucile laser Equinox. Per immergerti ancora di più nell’universo di Starfield, avrai accesso a un artbook digitale e alla colonna sonora originale del gioco.

Se vuoi essere tra i primi a esplorare il futuro dell’intrattenimento videoludico, non perdere questa incredibile offerta su Amazon. Il bundle Xbox Series S e Starfield Premium Edition è l’investimento perfetto per gli amanti dei videogiochi che desiderano vivere un’esperienza di gioco straordinaria e indimenticabile.

