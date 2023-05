Xbox Series S: clamorosa occasione, pochi pezzi a 208 euro su eBay

Se sei un fan dei videogiochi e vuoi entrare nella nuova generazione di console senza spendere troppo, non perdere questa offerta da sogno: Xbox Series S è disponibile su eBay all’incredibile prezzo di 208 euro invece di 299, grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS da applicare prima del pagamento.

Approfitta subito di questa occasione perché i pezzi disponibili a questo prezzo e con lo sconto sono veramente pochi e finiranno subito.

Xbox Series S: a questo prezzo è un regalo

Xbox Series S è la console più compatta e leggera mai realizzata da Microsoft, ma non per questo meno potente. La scheda tecnica include un processore AMD Zen 2 octa-core e 512GB di memoria SSD, che garantisce una velocità di caricamento e una fluidità di gioco senza precedenti. La console supporta il gaming in 1440p a 60 fps, con possibilità di raggiungere i 120 fps in alcuni titoli. La console supporta anche il ray tracing, il Dolby Vision e il Dolby Atmos per un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello.

Xbox Series S è inoltre dotata di una porta HDMI 2.1, di tre porte USB 3.1, di una porta Ethernet ed è compatibile con tutti i giochi e gli accessori della precedente generazione di Xbox, oltre che con i nuovi titoli esclusivi come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Starfield. E con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, avrai l’accesso a oltre 100 giochi e al servizio di cloud gaming xCloud.

Acquista ora Xbox Series S su eBay a soli 208 euro invece di 299, inserendo il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento. A questo prezzo non dovresti neanche pensarci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.