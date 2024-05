Xbox Series S (512GB)+3 mesi di Game Pass a 249€: SCONTO FOLLE!

Non c’è modo migliore per giocare risparmiando se non con quest’offerta targata eBay. Grazie al coupon esclusivo “PSPRMAY24“, potrai far tua la combo composta da Xbox Series S (512GB) e 3 mesi di Game Pass Ultimate a un prezzo letteralmente clamoroso: solo 249,90€!

Tutte le caratteristiche del bundle con Xbox Series S

La console di Microsoft offre tempi di caricamento rapidi, grafica fluida e un’esperienza di gioco immersiva grazie alla sua unità SSD da 512 GB ad alte prestazioni. E tutta questa memoria ti consentirà di archiviare i tuoi giochi preferiti e accedervi rapidamente, eliminando i fastidiosi tempi di attesa.

Il bundle include anche un controller wireless Xbox, progettato per essere ergonomico e intuitivo, permettendoti un controllo preciso del gioco. Inoltre, con i 3 mesi di Game Pass Ultimate inclusi, avrai accesso a un’ampia libreria di oltre 100 giochi, tra cui nuovi titoli disponibili dal giorno del loro lancio. Questo abbonamento ti permette di giocare online con gli amici, scaricare giochi sul tuo dispositivo e scoprire continuamente nuovi titoli da provare.

Scegliere la Xbox Series S significa optare per prestazioni di nuova generazione a un prezzo accessibile. Godrai videogame dalla grafica spacca mascella a frame rate elevati, tutto a un costo conveniente. Inoltre, la retrocompatibilità ti permette di continuare a giocare ai tuoi titoli preferiti di Xbox One e Xbox 360, ampliando ulteriormente le tue opzioni di gioco.

Inizia a giocare a un sacco di titoli con soli 249,90€, approfittando del bundle composto da Xbox Series S (512GB) e 3 mesi di Game Pass Ultimate. Ma ricorda di inserire il coupon “PSPRMAY24” in fase d’acquisto!