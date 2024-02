Xbox Series S + 3 mesi con Game Pass GRATIS: sconto SUPER, costa solo 259€

Oggi vogliamo parlarti di una console veramente spettacolare che è in super sconto su Amazon. Di fatto, se sei un appassionato di videogiochi o se stai cercando il regalo perfetto per un gamer abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze: la Xbox Series S è ciò di cui avrai bisogno. E con l’offerta speciale presente sul noto portale di e-commerce americano che include 3 mesi di Xbox Game Pass in omaggio, non puoi lasciarti sfuggire questa opportunità. Corri a prenderla al costo consigliato di soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Xbox Series S + 3 mesi con Game Pass: prendila adesso

La Xbox Series S è la console più compatta e leggera dell’azienda di Redmond, ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte. Al suo interno batte un cuore potente che offre performance di gioco eccezionali. Grazie alla tecnologia di nuova generazione, potrai goderti giochi in 4K, streaming video in alta definizione, e avere poi un’esperienza di gioco fluida e reattiva come mai prima d’ora.

Con Xbox Game Pass, avrai poi accesso istantaneo a una vasta libreria di titoli di alta qualità, inclusi tutti gli ultimi capitoli esclusivi di Xbox, oltre a una selezione di videogame indie e classici che ti terranno impegnato per ore. E con 3 mesi gratuiti inclusi con l’acquisto della console su Amazon, puoi iniziare a giocare immediatamente senza dover spendere un centesimo in più. Altresì sappi che potrai connetterti con amici e utenti di tutto il mondo per competere, collaborare o semplicemente divertirti insieme.

Acquistare la tua Xbox Series S su Amazon significa non solo ottenere una console di alta qualità a un prezzo imbattibile, ma anche godere della comodità e della sicurezza che solo Amazon può offrire. Con la consegna rapida e affidabile e un servizio clienti eccellente, puoi farla tua al prezzo speciale di soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.