Xbox Series S 1TB: PRIMA OFFERTA su Amazon (-6%)

Piccolo, ma c’è. Su Amazon oggi puoi acquistare la nuova Xbox Series S nera con SSD da 1TB al prezzo speciale di 327,40 euro invece dei 349,99 euro di listino. Un risparmio leggero sicuramente molto interessante e che puoi reinvestire magari in un abbonamento Xbox Game Pass, così da sfruttare subito al meglio la tua nuova console.

Xbox Series S 1TB: primo sconto Amazon

Xbox Series S, in questa nuova versione, è dotata di un’unità SSD da 1TB, offre una combinazione esplosiva di velocità e prestazioni. Dimentica le lunghe attese durante il caricamento del gioco: con la Xbox Series S, il Quick Resume ti consente di tornare al punto esatto in cui hai interrotto il gioco, senza perdere un istante. I tempi di caricamento fulminei e il gameplay fino a 120 FPS ti immergeranno completamente nell’azione.

Se sei un appassionato di giochi, la Xbox Series S ti permette di esplorare una vasta libreria di titoli. Giocherai con entusiasmo a giochi digitali provenienti da quattro generazioni di Xbox. E con centinaia di titoli ottimizzati, l’esperienza di gioco sarà più coinvolgente che mai.

Per ottenere il massimo dalla tua Xbox Series S, non puoi fare a meno di Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Questo servizio ti offre accesso illimitato a una vasta gamma di giochi, inclusi i nuovi titoli più attesi. Starfield, Forza Motorsport e molti altri saranno disponibili il giorno stesso del lancio. Inoltre, potrai divertirti con centinaia di giochi come Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5 con i tuoi amici su console, PC e cloud. L’aggiunta continua di nuovi titoli significa che c’è sempre qualcosa di nuovo e coinvolgente a cui giocare.

Xbox Series S 1TB in Carbon Black è la console che renderà il tuo tempo libero un’esperienza eccezionale. Approfitta dell’offerta su Amazon a 327 euro e immergiti in un mondo di gioco senza limiti. Non farti sfuggire questa occasione per portare a casa una delle console più potenti mai create e godere di una vasta libreria di giochi che ti terrà impegnato per ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.