Xbox Series S (1 TB) a soli 316€ (sconto del 10%)

Se sei un appassionato di videogiochi e stai cercando il momento perfetto per acquistare una nuova console di Microsoft, oggi è il tuo giorno fortunato. Potrai portarti a casa l’ottima Xbox Series S, in versione nera, con un generoso spazio di archiviazione da 1 TB su SSD, a soli 316,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire un’occasione simile e corri a prenderla adesso, ma sii veloce. Non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili o quanto durerà la promo dedicata.

Xbox Series S (1 TB): perché comprarla?

La Xbox Series S è un concentrato di potenza in un design compatto; dispone di una GPU RDNA 2 di nuova generazione e di un processore a 8 core. Microsoft l’ha progettata per offrire prestazioni di gioco straordinarie; i videogame infatti, saranno eseguiti in modo fluido e con grafica di alta qualità, così potrai godere di un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva.

Il design della console è un mix di eleganza e compattezza; la sua forma slanciata e la colorazione nera le conferiscono un look moderno e discreto, adatto a qualsiasi ambiente o salotto. È compattissima e piccolissima e questo ti consentirà di posizionarla facilmente nel tuo salone o nella gaming room senza occupare troppo spazio.

Con un SSD da 1 TB, avrai tantissimo spazio a tua disposizione per archiviare i tuoi titoli preferiti. L’SSD inoltre, garantisce tempi di caricamento rapidi e prestazioni ottimali, così potrai immergerti nei tuoi giochi senza ritardi fastidiosi. Le immagini prodotte saranno in 2.7K e c’è anche l’HDR dinamico che aggiunge un tocco di realismo alle tue sessioni di gaming. Dulcis in fundo, sappi che include una vasta libreria di prodotti, inclusi titoli esclusivi e giochi di terze parti. Grazie al servizio Xbox Game Pass infine, godrai di tantissimi articoli da giocare in cloud.

Affrettati perché la Xbox Series S con 1 TB di spazio, in colorazione nera, al prezzo di soli 316,00€ su Amazon, è da comprare immediatamente, ma non lasciartela sfuggire.

