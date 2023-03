Xbox Serie S: il bundle ricco di regali ad un prezzo BOMBA su Amazon

La Xbox Serie S è una console all-digital che offre prestazioni di ultima generazione in un design compatto ed elegante. Questa console è in vendita su Amazon con uno sconto del 14%, il che rende l’acquisto di questa macchina da gioco ancora più allettante. Inoltre, se si acquista questa promozione, si riceverà anche il bundle Gilded Hunter. Questo pacchetto include contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, oltre a Hogwarts Legacy, un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nell’universo magico dei libri di Harry Potter. Tutto questo può essere tuo ad un prezzo competitivo di soli 319,98 euro. Non perdere questa fantastica occasione, più unica che rara.

Xbox Serie S: il bundle definitivo che tutti vogliono a questo prezzo

La Xbox Serie S è la console perfetta per coloro che vogliono concentrarsi sul gioco digitale. Questa macchina da gioco all-digital offre prestazioni di ultima generazione in un design compatto ed elegante. Questo dispositivo è in grado di offrire grafica ad alta definizione e frame rate elevati, il che significa che i giochi saranno più fluidi e veloci che mai.

Il bundle Gilded Hunter è un’aggiunta fantastica a questa offerta. Questo pacchetto include contenuti esclusivi per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, che non sono disponibili altrove. Inoltre, con Hogwarts Legacy, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi nell’universo magico di Harry Potter e di diventare uno studente di Hogwarts nel 1800.

Il controller wireless per Xbox e il cavo HDMI sono inclusi nel pacchetto, il che significa che non sarà necessario acquistarli separatamente. Questi accessori sono essenziali per giocare alla Xbox Serie S e ti consentiranno di goderti l’esperienza di gioco al massimo delle prestazioni.

In sintesi, la Xbox Serie S in sconto del 14% su Amazon è un’offerta incredibile che non si può perdere. Con la console all-digital più piccola ed elegante di sempre, il bundle Gilded Hunter e Hogwarts Legacy, i giocatori avranno accesso a un’esperienza di gioco straordinaria. Non perdere questa occasione se sei interessato, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba con il prezzo competitivo di soli 319,98 euro.

