Xbox: ora più persone possono testare le nuove features

Xbox consente a più persone di testare le ultime funzionalità della console; di fatto, la divisione Xbox Alpha Skip-Ahead accetta più membri.

Xbox Alpha e Alpha Skip-Ahead si aprono a più utenti

Microsoft sta aprendo i suoi circuiti di test Xbox solo su invito per consentire a più tester di console di accedere alle funzionalità più recenti. I test includono molti livelli e gli anelli Alpha e Alpha Skip-Ahead includono in genere le funzionalità della dashboard all'avanguardia che potrebbero non venir pubblicate anche per diversi mesi.

L'OEM di Redmond mantiene questi anelli Alpha solo su invito, e sono riservati solo a coloro che forniscono regolarmente feedback tramite altri anelli di test Xbox. Ora, l'azienda sta invitando i tester Xbox a completare un sondaggio da prendere in considerazione per gli anelli Alpha o Alpha Skip-Ahead. Austin Olney, un program manager di Xbox, dichiara;:

Se verrai selezionato per partecipare, riceverai un avviso sulla tua console. I posti disponibili sono limitati, quindi completare il sondaggio non garantisce un invito. Potresti anche essere selezionato per un anello diverso da quello che hai indicato nel sondaggio.

Il sondaggio è disponibile nell'app Xbox Insider Hub e Microsoft afferma che non importa in quale anello ci si trova per i test in questo momento o da quanto tempo si fa parte del suo programma Insider.

Negli ultimi 12 mesi, la compagnia ha testato una serie di nuove funzionalità della dashboard di Xbox con i tester Alpha e Alpha Skip-Ahead, inclusa la versione anticipata del browser Edge Chromium. Se siete interessati a provare le funzionalità più recenti, Skip-Ahead ha il maggior numero di aggiornamenti, ma tenete presente che ci sono bug occasionali che spesso sono presenti in queste build che possono influire su giochi o app.