Xbox Live Gold: abbonamento ANNUALE in PROMOZIONE

Ami il mondo del gaming? Allora se possiedi una Xbox non puoi limitarti ad acquistare dei giochi quando hai la possibilità di fare tuo un abbonamento Xbox Live Gold a prezzo strepitoso. In promozione su Amazon te lo porti a casa con soli 54,94€ e sai cosa? Dura un anno intero!

Se ti fai due calcoli, in altre parole, puoi accedere a una marea di titoli per meno di cinque euro al mese giocando anche online con tutti i tuoi amici e non solo. Come lo ricevi? Immediatamente quindi lo inizi ad utilizzare fin da subito senza far altro.

Xbox Live Gold: l'abbonamento di cui avevi bisogno

Molte volte questi abbonamenti passano in sordina, ma in realtà sono veramente delle bombe. Xbox Live Gold, ad esempio, non solo ti permette di accedere a giochi e match online, ma ti offre anche sconti da paura se vuoi acquistare giochi all'ultimo grido.

Questa sottoscrizione è semplicissima da utilizzare: la acquisti e la attivi sul tuo account. Così facendo:

ti unisci alla community per poter trovare sempre qualcuno con cui divertirti.

per poter trovare sempre qualcuno con cui divertirti. accedi alla modalità multiplayer online;

ottieni fino a 4 giochi gratuitamente ogni mese;

ogni mese; acquisti centinaia di titoli con sconti che arrivano fino al 75%.

In altre parole è un vantaggio unico che dovresti proprio prendere in considerazione.

Allora, cosa fai? Io se fossi in te non me lo farei ripetere due volte. Acquista subito il tuo abbonamento Xbox Live Gold su Amazon a soli 54,95€. Una volta completato il pagamento è disponibile per il download immediato quindi riscatti il codice dal tuo profilo e sei pronto per una nuova avventura.