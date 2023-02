Xbox Game Pass Ultimate è IN OFFERTA su Amazon: consegna immediata

Grandissima occasione su Amazon: il taglio di 1 mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate è in sconto infatti ad un prezzo speciale di 9,99 euro. Il bello è che puoi acquistarne diversi ed accumularne un po’ in modo da fare un abbonamento ancora più lungo ad un prezzo ultraconveniente.

Trattandosi di un codice la consegna è immediata via email e potrai subito scoprire centinaia di giochi per la tua Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X.

Xbox Game Pass Ultimate in offerta: subito centinaia di giochi da giocare

Con Xbox Game Pass Ultimate puoi esplorare un ampio catalogo che include oltre 100 giochi di altissima qualità per PC e console: puoi divertirti non solo con le ultime uscite, ma anche con titoli più vecchi che hanno fatto la storia del settore.

Attenzione però perché l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ti sorprende: incluso nel prezzo hai anche Xbox LIVE Gold, con cui giocare online e ricevere due ulteriori giochi gratuiti al mese oltre a numerosi sconti, e soprattutto EA Play, il catalogo di giochi Electronic Arts accessibili senza costi aggiuntivi. Troverai FIFA, Battlefield, Madden NFL, Need for Speed, Mass Effect e molto altro ancora.

Il prezzo per il singolo mese è di 9,99 euro in offerta: ma puoi acquistarne diversi per costruirti un abbonamento sul lungo termine risparmiando parecchi soldi. Sei ancora qui?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.