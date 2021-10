Xbox e Adidas realizzano le scarpe più NERD che vi siano

Xbox ha appena collaborato con Adidas per realizzare le sneakers personalizzate più belle di sempre che celebrano il 20° anniversario della compagnia di Microsoft.

Le nuove sneakers Adidas / Xbox sono bellissime

Quest'anno ricorre il 20° anniversario della console del colosso di Redmond e la divisione gaming di proprietà di Microsoft lo sta festeggiando in vari modi. A maggio infatti, ha annunciato un nuovo merchandising ufficiale sul suo Xbox Gear Shop per celebrare l'evento.

Ha anche annunciato una console Xbox Series X speciale per celebrare il 20° anniversario di Halo. Oggi la compagnia svelato un paio di sneakers realizzate in collaborazione con Adidas.

Le nuove Originals di Xbox Sneaker chiamate Xbox 20th Forum Tech hanno un design ispirato all'edizione speciale della console lanciata insieme ad Halo: Combat Evolved nel 2001. C'è una suola verde traslucida mentre la parte superiore è un mix di verde e nero. Sì, sembrano delle classiche scarpe di Adidas, ma c'è un logo Xbox sulla linguetta superiore.

Il comunicato stampa afferma che la partnership dà il via al lancio globale di “Always Played In. Never Played Out” che celebra le ere popolari del gioco negli ultimi vent'anni.

Sarete in grado di acquistare Xbox 20th Forum Tech? Non sembra che sarà così, almeno non a breve.

Microsoft afferma che questo è l'inizio della sua partnership con Adidas in quanto annunceranno ulteriori sneakers ispirate alle console Xbox passate e presenti nel prossimo mese per celebrare il 20° anniversario della console.

Una di queste nuove sneaker sarà disponibile per l'acquisto da parte dei fan entro la fine dell'anno. Ci sarà anche una competizione in cui i vincitori potranno vincere un paio di scarpe da ginnastica in edizione limitata.

Voi cosa ne pensate? Vi piacciono^? Onestamente non vediamo l'ora che arrivino sul mercato. Vi terremo aggiornati non appena si potranno acquistare.