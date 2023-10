WWE 2K23: l'esperienza definitiva della WWE per PS5 a soli 38€

Amanti del wrestling e felici possessori di PlayStation 5? Andate subito su Amazon e non perdete l’occasione di acquistare il nuovo WWE 2K23 a soli 38,40 euro invece di 76 euro. Lo sconto del 49% è talmente pazzesco da portare il prezzo finale al suo minimo storico assoluto. Affrettatevi perché le scorte o la promozione potrebbero terminare presto.

WWE 2K23: la versione PS5 a un prezzo mai visto

Questo nuovo capitolo include nuove modalità di gioco, una grafica stupenda e l’esperienza WWE definitiva. Potrete salire sul ring con una vasta gamma di Superstar e Leggende della WWE, tra cui Roman Reigns, “The American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin e altri ancora!

Potrete ripercorrere i momenti chiave e gli avversari più difficili dei 20 anni di carriera di John Cena nella WWE. E per la prima volta nel franchise, assumerete il ruolo di ogni avversario di spicco – alcuni dei più grandi della WWE di tutti i tempi – con l’obiettivo di sconfiggere Mr. Hustle, Loyalty e Respect. Potrete entrare nel sipario per il vostro debutto nella WWE e date forma alla vostra carriera di Superstar WWE con le decisioni che prenderete lungo il percorso, con storyline distinte – The Lock e The Legacy.

Il mondo della WWE è a portata di mano con la modalità Universe, il sandbox definitivo che vi mette al comando della WWE, dai roster delle Superstar, alle faide, ai campioni, agli show settimanali e agli eventi Premium Live. Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e godete l’emozione della WWE sulla vostra PlayStation 5 a soli 38,40 euro. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.