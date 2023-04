WWE 2K22 PS4: sconto FOLLE del 65% su Amazon

WWE 2K22 per PS4 è disponibile per l’acquisto su Amazon e attualmente ha uno sconto INCREDIBILE del 65%. Il titolo è stato molto atteso dai fan del wrestling, e quest’anno promette di offrire molte novità rispetto alle precedenti edizioni. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo ad un prezzo ridicolo di soli 24,99 euro.

WWE 2K22 PS4: con questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

WWE 2K22 offre molte altre funzionalità e modalità di gioco. Tra le novità più attese ci sono le nuove mosse e animazioni dei personaggi, il miglioramento della fisica del gioco e l’introduzione di nuove stelle del wrestling. Inoltre, il titolo offre la possibilità di creare il proprio wrestler personalizzato, con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui il look del personaggio, le mosse e le abilità. Questa funzionalità permette ai giocatori di creare il proprio wrestler preferito e di farlo competere contro i più grandi nomi del wrestling.

WWE 2K22 offre anche diverse modalità di gioco, tra cui la modalità carriera, in cui il giocatore può creare il proprio wrestler e farlo salire al successo, la modalità multigiocatore, in cui i giocatori possono competere tra di loro, e la modalità “Crea uno show”, in cui è possibile creare il proprio spettacolo di wrestling personalizzato.

In conclusione, WWE 2K22 per PS4 è un gioco imperdibile per i fan del wrestling. Il pacchetto bonus di prenotazione “The Undertaker Immortale” offre un’esperienza di gioco unica e diversa, e il titolo offre molte altre funzionalità e modalità di gioco interessanti. Se sei appassionato di wrestling, non puoi lasciarti sfuggire questo gioco, soprattutto ora che ha uno sconto FOLLE del 65% su Amazon, in questo modo lo puoi acquistare al prezzo ridicolo a soli 24,99 euro.

