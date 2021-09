Wondershare Dr.Fone, il tool per correggere errori di aggiornamento scontato del 30%

Non è raro che durante un aggiornamento o l'installazione di un nuovo sistema operativo iOS possano verificarsi errori, con conseguente scomoda perdita di dati. Per aggirare il problema, Wondershare ha messo a punto Dr.Fone, un software tutto-in-uno che permettere di risolvere in pochi click tutti i problemi che possono insorgere durante un aggiornamento dei dispositivi Apple all'ultima versione iOS 15. Il tool è ora disponibile scontato del 30%, al prezzo di 41,96 dollari per Windows e 48,96 dollari per Mac per la versione annuale e di 48,96 (Windows) e 55,96 (Mac) per la licenza a vita.

Durante l'aggiornamento del sistema operativo a iOS 15, possono capitare errori e problemi, spesso lamentati dagli utenti stessi. A ciò si possono aggiungere errori di sincronizzazione con iTunes e problematiche per quanto riguarda l'avvio del dispositivo, fino alla perdita definitiva dei dati. Cosa fa Wondershare Dr.Fone? Si assicura che questi errori vengano sistemati, soprattutto in quei casi in cui null'altro sembra funzionare (ad esempio riavviare il dispositivo o l'avvio in modalità ripristino). La promessa di Dr.Fone è di risolvere di qualsiasi problematica legata all'aggiornamento iOS 15 garantendo una probabilità di successo del 90%.

Wondershare Dr.Fone dispone di un toolkit utili per riparare e gestire correttamente il proprio iPhone. La suite creata appositamente per risolvere problemi di aggiornamento ad iOS 15 è in sconto del 30%, acquistabile direttamente dal sito web ufficiale con la possibilità di scaricare una versione di prova in anticipo e testarne funzionalità e qualità. Per i dispositivi Windows, la licenza annuale ha un costo di 41,96 dollari, mentre quella a vita di 48,96 dollari; per quanto riguarda i dispositivi Mac, il prezzo è di 48,96 dollari (licenza annuale) e di 55,96 euro (licenza a vita).