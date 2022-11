Withings Move: il celeberrimo smartwatch IBRIDO crolla a 49€ (Amazon)

Lo smartwatch ibrido mette la tecnologia al polso di chi ama l’analogico e uno stile più classico. Di modelli di questo tipo ce ne sono pochi in commercio e non è facile trovarne di qualitativamente validi. In questo senso, Withings Move è una garanzia. Per questo motivo, quando l’ho visto in sconto non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Imperdibile, è un orologio intelligente spettacolare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 49,99€ appena su Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Withings Move: l’ottimo smartwatch ibrido è in promozione

Un dispositivo spettacolare, perfetto per gli amanti di stile e design. Discreto ed elegante al polso, sembra proprio un orologio solo analogico. Tuttavia, basta collegarlo in Bluetooth allo smartphone perché possa tirare fuori il suo cuore intelligente.

Si tratta infatti di un ottimo activity tracker e alleato di benessere. Impermeabile fino a 50 metri di profondità, riesce a tenere traccia di 10 modalità sportive e ha funzionalità dedicate come il controllo della qualità del riposo notturno. Grazie alla sua tecnologia mista, la batteria ha una durata che arriva a 18 mesi: tantissimo.

Insomma, Withings Move è il wearable perfetto, la via di mezzo ideale fra tecnologia e dispositivi analogici. Completa l’ordine al volo per prendere questo eccellente smartwatch ibrido a 49,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

