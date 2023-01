Wireless, multidispositivo e con 7 tasti: Logitech MX Anywhere 2S

Avere un mouse con tante funzioni non è comodo ma di più. Sai quando stai al computer e vorresti avere quell’opzione a portata di mano ma il tuo classico mouse non te lo permette? Beh, questa non è una situazione che può ripetersi grazie al Logitech MX Anywhere 2S.

Straordinario sotto tutti i punti di vista, è uno dei migliori dispositivi in circolazione. Se quindi sei in cerca di un’occasione, non te la perdere. Su Amazon è attivo un ribasso del 50% che dimezza il prezzo e te lo fa portare a casa con soli 49,99€. Completa l’acquisto subito prima che vada esaurito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Anywhere 2S, il mouse che in mano è un jolly

Lo definisco come un jolly perchè questo mouse è veramente portentoso e ti permette di avere sempre quello di cui hai bisogno in mano. Con un‘ergonomia studiata appositamente per farlo adattare al palmo della tua mano, questo dispositivo non te ne fa mancare una.

Pensa un po’, lo colleghi al tuo dispositivo potendo optare per il Bluetooth o per il micro ricevitore USB per non avere alcun problema. In più è compatibile con tutti i sistemi che ti vengono in mente, persino quelli mobile.

Collegarlo e connetterlo a un altro dispositivo? Eresia. Non devi far altro che toccare l’indicatore per passare da uno all’altro. Hai 3 slot a disposizione per non aver alcun problema.

4000 DPI massimi e 7 tasti completamente programmabili. Se tutto questo non ti basta, il sistema è completamente ricaricabile e con una sola carica, hai 70 giorni di autonomia.

Non perdere la tua occasione per nessun motivo, porta immediatamente a casa il tuo Logitech MX Anywhere 2S a soli 49,99€ con il 50% di sconto in corso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.