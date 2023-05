Wipkviey T26: il drone con telecamera in DOPPIO SCONTO su Amazon

È da un po’ che stai guardando i vari e-commerce per trovare la giusta offerta e acquistare un drone? Allora oggi posso darti una mano segnalando di questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Wipkviey T26 a soli 56 euro circa, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa promozione dunque prevede un ribasso dell’11%, più un ulteriore sconto del 30%, per un risparmio totale di circa 34 euro. Davvero niente male. Soprattutto perché questo drone è davvero fantastico. È dotato di una telecamera, due batterie che durano a lungo e una borsa per poterlo trasportare. Inoltre è molto semplice da usare.

Wipkviey T26: il regalo perfetto costa pochissimo

Sicuramente il drone Wipkviey T26 è un ottimo regalo per i più piccoli, ma non solo. È divertente ma anche molto utile. Grazie alla sua telecamera HD da 1080 p riuscirai a scattare foto e fare video da qualsiasi angolazione. E poi vederli subito sul tuo smartphone che puoi collegare in modalità WiFi.

In dotazione troverai due batterie da 1200 mAh l’una in grado di durare per circa 13 minuti, per un totale quindi di 26 minuti di volo. Usarlo è semplicissimo. Infatti potrai farlo decollare e atterrare sia manualmente che automaticamente con gli appositi pulsanti. Quando vuola è molto stabile ed è in grado di spostarsi agevolmente. Puoi mantenere l’altezza che desideri, modificare la velocità di volo e guidarlo nella direzione che vuoi a prescindere da dove è la testa.

Se hai un budget limitato ma voi comunque un buon prodotto, questo sicuramente fa al caso tuo. Prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Wipkviey T26 a soli 56 euro circa, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

