WINDTRE: PROMO Restart Partita IVA ora a 14,99€

WINDTRE decide di modificare la sua PROMO Restart dedicata a chi possiede la Partita IVA e necessita di cambiare operatore con un'offerta esclusiva. Tale offerta è disponibile fino al 30 Novembre 2021 solo in portabilità da alcuni operatori.

PROMO Restart Partita IVA: i dettagli

Professional Full con lo sconto Restart offre minuti senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi d'Italia e di tutta Europa, Giga Illimitati nazionali anche in 5G, 11 Giga di internet in LTE da utilizzare in roaming, 100 messaggi inclusi in tutta l'Unione Europea e 50 Minuti di chiamate Internazionali a 14,99 euro al mese IVA esclusa, contro i 15,99 euro mensili del prezzo di listino standard. L'offerta gode anche di Assistenza Dedicata al 159 con accesso prioritario e senza attese.

I minuti di conversazione inclusi verso i Paesi esteri sono compresi dall'Italia verso: USA, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Svizzera, Thailandia e per tutti i paesi dell'Unione Europea.

La promo per chi possiede la Partita IVA è disponibile esclusivamente nei WINDTRE Store per chi proviene da tutti gli operatori, fatta eccezione di ho.mobile e Vodafone.

Costi ed altro

Professional Full in versione Restart ha un contributo iniziale pari a 5 euro una tantum e prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi.