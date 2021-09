WINDTRE metterà a disposizione a partire dalla giornata di domani un'offerta davvero interessante per alcuni clienti che già possiedono il fisso a casa.

WINDTRE: offerta fisso

L'operatore con la Top Quality Network ha deciso di far partire due iniziative dedicate per i suoi già clienti che hanno un'offerta di internet illimitato a casa.

Nello specifico, queste offerte caring permettono di cambiare promo ad un prezzo super scontato. Parliamo infatti di soli 14,99 euro al mese.

Le due proposte seguono la seguente casistica:

Cambio piano fisso + convergenza sul mobile : l'offerta di internet a casa prevederà un costo mensile pari a meno di 15 euro per 1 anno , successivamente ammonterà a 19,99 euro. L'offerta include anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri sia mobili che fissi. In pratica, lo sconto sarà valido fino a che rimarrà attiva la tariffa sul cellulare.

: l'offerta di internet a casa prevederà un costo mensile pari a meno di 15 euro per , successivamente ammonterà a 19,99 euro. L'offerta include anche le verso tutti i numeri sia mobili che fissi. In pratica, lo sconto sarà valido fino a che rimarrà attiva la tariffa sul cellulare. Cambio offerta fisso: in questo caso non è prevista alcuna convergenza. Dunque, il prezzo sarà pari a 14,99€ al mese per 12 mesi, poi 19,99 euro. Anche per questa seconda proposizione troviamo incluse le chiamate illimitate dal fisso verso tutti.

Queste due promozioni di caring saranno disponibili da domani solo nei negozi WINDTRE per un target specifico di clientela che solitamente non ha ancora una connessione in FTTC.

Wind 3

Tariffe