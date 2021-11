Windows 11 SE: pensato per gli studenti e le scuole

Microsoft ha appena svelato il sistema operativo Windows 11 SE progettato per studenti e scuole. Di fatto, è pensata per funzionare su laptop a basso costo.

Windows 11 SE: le caratteristiche

Windows 11 SE è una versione ridotta del normale sistema operativo Windows 11 e si rivolge agli studenti K-8. I laptop alimentati da questa nuova edizione del sistema operativo proverranno da aziende come Dell, HP, Acer e ASUS e altre.

L'OEM di Redmond sta cercando di concentrarsi sulla semplicità di uso del software, e lo ha ottimizzato al meglio per funzionare su hardware più lento oa basso costo. Non esiste un Microsoft Store per l'installazione di app, ma le app Win32 e Universal possono essere distribuite sul dispositivo.

Gli amministratori hanno il controllo esclusivo sul software installato ed eseguito sui nuovi PC portatili con Windows 11 SE tramite Microsoft Intune for Education. Questo non dispone delle diverse funzionalità dallo standard Windows 11 per creare un'esperienza più snella e senza distrazioni.

Questa non è la prima volta che la compagnia lancia una versione “lite” del normale sistema operativo Windows. In precedenza, l'azienda aveva lanciato Windows 10 S, un sistema operativo leggero ma al tempo stesso sicuro e familiare.

Il gigante della tecnologia con sede a Redmond stava anche lavorando a una nuova versione moderna del sistema operativo Windows, soprannominata Windows 10X con particolare attenzione ai dispositivi a doppio schermo, ma il prodotto è stato infine cancellato.

Aaron Woodman, General Manager di Windows di Microsoft, afferma che quest'ultimo 11 SE è più focalizzato sulla risoluzione di un problema specifico: “come può Microsoft creare l'esperienza del sistema operativo ideale per studenti e insegnanti?“

Con questa nuova versione del sistema operativo, l'azienda è in diretta concorrenza con ChromeOS che sta alimentando i Chromebook adottati da molte scuole e offerti agli studenti.

Tenete presente che Windows 11 in modalità S esiste ancora e consente agli utenti di passare al variante standard. Al contrario, l'11 SE è pensato per essere eseguito rigorosamente nelle scuole su hardware gestito dagli amministratori scolastici.

Surface Laptop SE, che costa $ 249, è il primo dispositivo dotato di questo nuovo sistema operativo Windows 11 SE. Ma ci saranno dispositivi di altre società a partire da $ 219 e saranno lanciati per il resto di quest'anno e nel 2022.