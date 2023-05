Windows 11 Pro, 8GB di RAM e 4K: mini PC è riduttivo, PREZZACCIO (129€)

Se stai cercando un mini PC che combina potenza, efficienza e compattezza, allora questo modello è ciò che fa per te. Questo piccolo ma potente dispositivo è attualmente in offerta su Amazon a soli 129€, un prezzo incredibile per un computer così avanzato: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo potente computer compatto è dotato di un processore Intel Celeron N5095 di 11a generazione, che può gestire fino al 90% dei programmi direttamente dalla CPU, aumentando notevolmente l’efficienza del lavoro. La sua memoria ad alta velocità include 8GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 SATA da 128GB, rendendo il computer più veloce e stabile.

Uno dei punti di forza di questo mini PC è la sua capacità di supportare l’uscita 4K, offrendo una qualità di visualizzazione dettagliata. Inoltre, il supporto Dual HDMI consente di utilizzare due monitor contemporaneamente, rendendo il lavoro più efficiente e chiaro.

Ancora, è anche molto versatile. Infatti, sebbene abbia già a bordo Windows 11 Pro, supporta anche Linux e altri sistemi operativi. Dispone di numerose interfacce utili, tra cui 4 porte USB 3.0, 1 porta RJ45 1000M, 2 porte HDMI, 1 porta audio (HP & MIC), e 1 porta USB C.

