Windows 11 Pro, 16GB di RAM, 1 TB di SSD: ASSURDO mini PC a metà prezzo (249€)

Avete mai desiderato un PC ultra-compatto, potente e facile da usare? Ecco a voi il mini PC di BlackView in offerta su Amazon! Con il prezzo scontato del 50%, adesso costa solo 249€. Questo incredibile prodotto è dotato di caratteristiche tecniche di alta qualità, che lo rendono un acquisto conveniente e imperdibile. Di modelli simili, a questo prezzo, non ce ne sono: hanno tutti caratteristiche tecniche di gran lunga inferiori.

A questo prezzo durerà senz’altro pochissimo ed è quindi bene spuntare il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Iniziamo con il sistema operativo: il dispositivo è dotato di Windows 11 Pro, il sistema operativo più avanzato e facile da usare sul mercato. Con questa versione di Windows, potete godere di un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva.

Ma non è tutto! Il computer è dotato di ben 16GB di RAM DDR4, che assicurano un’esperienza di utilizzo veloce e reattiva. Inoltre, la memoria SSD ultra veloce da 1TB offre ampio spazio di archiviazione per i vostri file e documenti, con la possibilità di espandere la memoria se necessario.

Il mini PC è alimentato dal processore Intel Celeron N5095, che garantisce prestazioni elevate e affidabilità. Grazie a questo processore, potete eseguire anche le applicazioni più pesanti senza problemi. La connettività è ricca e versatile, con 3 porte USB, 1 porta Ethernet Gigabit, 2 porte HDMI e 1 ingresso jack audio da 3,5 millimetri. Potete facilmente collegare i vostri dispositivi preferiti senza dovervi preoccupare di problemi di compatibilità.

Ma una delle caratteristiche più interessanti del mini PC è la sua dimensione ultra-compatta. Con le sue dimensioni ridotte, potete facilmente portarlo ovunque e utilizzarlo in ogni situazione, sia a casa che in ufficio.

In definitiva, questa ottima macchina di BlackView offerta su Amazon è un prodotto di alta qualità che offre prestazioni elevate e un’esperienza di utilizzo fluida e piacevole. Grazie alla sua dimensione ultra-compatta, potete portarlo ovunque e utilizzarlo in ogni situazione.

