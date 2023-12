Windows 11, 16GB di RAM e un super processore: questo Mini PC in offerta è una BOMBA

Il Mini PC NiPoGi è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 25%, al prezzo di 209,00€ anziché 279,00€. Questo Mini PC è dotato delle ultime tecnologie, offrendo un’esperienza fluida e efficiente per varie attività.

Il cuore di questo Mini PC è il processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, capace di raggiungere frequenze fino a 3,4 GHz. Questa CPU a basso consumo energetico (15W) garantisce prestazioni elevate, aumentando del 30% rispetto ai modelli precedenti come Gemini Lake. Con queste specifiche, il NiPoGi AK1 Plus è ideale per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e le attività lavorative quotidiane.

La memoria di sistema è composta da 16 GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione M.2 SSD da 512 GB. Questa combinazione offre una velocità di esecuzione notevole e la capacità di salvare file di grandi dimensioni. Inoltre, il Mini PC supporta l’espansione dello storage mediante l’aggiunta di un SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso), garantendo flessibilità e maggiore capacità di archiviazione.

NiPoGi AK1 Plus supporta una risoluzione video 4K UHD (4096×2160@60Hz) grazie alla grafica Intel UHD integrata. Con due porte HDMI, offre la possibilità di collegare due schermi contemporaneamente, aumentando così l’efficienza del lavoro.

La connettività wireless è garantita dalla presenza di WiFi dual-band (2.4G/5G) per una connessione affidabile e stabile. Inoltre, la presenza di Bluetooth 4.2 consente l’uso di tastiere e mouse wireless, rendendo il NiPoGi AK1 Plus una potente workstation. Approfitta di questa offerta su Amazon per portarti a casa questo potente Mini PC della NiPoGi a un prezzo speciale!

