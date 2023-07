Wild Hearts PS5: affronta la natura e caccia con stile, oggi in sconto su Amazon

Wild Hearts, il bellissimo gioco per PS5, ti trasporterà in un mondo ispirato al Giappone feudale, dove affronterai le indomabili forze della natura e combatterai contro potenti creature. E ora, potrai vivere questa avventura emozionante con uno sconto del 14% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

Wild Hearts PS5: il gioco che non sapevi di volere

In Wild Hearts, dovrai contrattaccare gli attacchi dei temibili kemono, studiare ogni mossa e utilizzare una combinazione di armi e karakuri, antichi congegni, per avere la meglio in battaglia. Nella regione di Azuma, nessuno conosce i karakuri meglio di te, e questi strumenti ti permetteranno di trasformare l’ambiente circostante in terreni di caccia adatti per sconfiggere le creature più potenti.

Wild Hearts offre anche la possibilità di cacciare in branco o in solitaria. Puoi affrontare i kemono da solo o unirti alle forze di uno o due amici, o anche giocatori casuali, per annientare la preda insieme. La cooperazione sarà fondamentale per raggiungere la vittoria e sopravvivere alle sfide che il gioco ti propone. Man mano che affronti le missioni, progredirai più in fretta e potrai creare il tuo personaggio, raccogliendo materiali in ogni caccia. Con questi materiali, potrai costruire un’ampia varietà di armi e armature, preparandoti così ad affrontare le bestie più pericolose che incontrerai lungo il tuo cammino. L’equipaggiamento adeguato farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Un aspetto eccezionale di Wild Hearts è l’esplorazione di un mondo ispirato al Giappone feudale. Attraverserai terreni di caccia che rappresentano le quattro stagioni, immergendoti in paesaggi tanto splendidi quanto pericolosi. Ogni regione avrà i suoi segreti da scoprire e le sue sfide da affrontare, offrendoti un’esperienza di gioco sempre sorprendente e coinvolgente.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e immergiti nell’emozionante mondo di Wild Hearts per PS5. Affronta le indomabili forze della natura, crea i tuoi terreni di caccia adatti e caccia insieme ad amici o giocatori casuali. Armato con le tue creazioni, esplora un mondo ispirato al Giappone feudale e vivi un’avventura indimenticabile. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquisire uno dei migliori giochi per PS5 a un prezzo scontato di soli 29,99 euro. le scorte a disposizione stanno andano letteralmente a ruba.

