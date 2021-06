Con i nuovi auricolari Buds Immersion di Wiko, che offrono un design ergonomico e rumore cristallino, potresti avere sino a 20 ore di autonomia.

Buds Immersion: prezzo e specifiche

Appena presentati dal marchio francese, i Buds Immersion puntano tutto sulla qualità del suono attraverso un sistema combinato di tecnologie per la cancellazione del rumore, in grado di ridurre – a detta di Wiko – i suoni indesiderati fino a 25dB.

Le tecnologie che operano questa incredibile riduzione sono l’Active Noise Controlling (ANC) che può essere attivato per emettere onde anti-rumore, efficaci per cancellare le basse frequenze e per godere di un ascolto puro e immersivo e l’Environment Noise Controlling (ENC) che si attiva automaticamente e utilizza la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate ed eliminare i suoni di sottofondo.

Ma non è finita, dato che questi auricolari questi auricolari supportano anche la funzione Transparency Mode, che permette di amplificare i suoni ambientali esterni. Il prodotto cdi Wiko conta, inoltre, su un design è ergonomico, una custodia di ricarica compatta e leggera e il Bluetooth 5.0. A detta della società, i Buds Immersion assicurano 20 ore di autonimia e sono ideali per il gioco dato che la modalità Game supportata dai Buds Immersion offre un'esperienza d’utilizzo fluida e senza lag con una perfetta sincronizzazione audio-video e una latenza degli auricolari di soli 80ms.

Il dispositivo contempla il controllo Touch che, grazie agli smart gesture permette agli utenti di avere il monitoraggio su ogni azione.

Per quanto riguarda il costo, i Buds Immersion sono disponibili in a 69,99€.

