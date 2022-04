WiFi lento? Risolvi con 10€, ci pensa Xiaomi (solo Amazon)

Se la connessione WiFi di casa non ti soddisfa perché è lenta o instabile, la colpa è probabilmente della copertura della rete wireless. Probabilmente, il tuo router non riesce ad arrivare in ogni angolo della casa.

Un problema molto fastidioso, che però è possibile risolvere in modo molto facile grazie a questo accessorio di Xiaomi. Un ripetitore di segnale con doppia antenna, perfetto per la smart home, e in grado di supportare il collegamento fino a 64 dispositivi. Con gli sconti Amazon del momento, lo porti a casa a 10€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

WiFi lento: risolvi con questo accessorio Xiaomi

Un prodotto super semplice da configurare. Tutto quello che devi fare è collegarlo alla presa elettrica, esattamente dove noti che la connessione a Internet senza fili inizia ad essere instabile. Poi, tramite la specifica applicazione per smartphone Android e iOS, puoi procedere alla configurazione rapida.

Una volta finito, sei pronto. Il segnale del WiFi parte dal tuo router, si rafforza, e riparte in una rete tutta nuova alla quale potrai collegarti in modo stabile e veloce. Niente di più semplice, anzi. Considerando il prezzo irrisorio, anche se hai una casa grande, puoi sbizzarrirti e acquistarne più di un ripetitore e coprire in modo eccepibile l'intera abitazione.

Dovrai essere veloce però, per approfittare della promozione in corso su questo gioiellino Xiaomi, bisogna completare l'ordine al volo da Amazon. Lo prendi a 10€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.