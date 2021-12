WhatsApp: vocali infiniti? Trasformali in testo e leggili (trucco)

I messaggi vocali di WhatsApp sono un problema. Spesso sono troppo lunghi, non c'è tempo e modo per leggerli e – siamo onesti – non c'è nemmeno la voglia. Con questo semplicissimo trucco, potrai iniziare a leggerli, dopo averli trasformati in testo. Come fare? Come questa applicazione per Android.

WhatsApp: come trasformare vocali in testo e leggerli

Non è una novità, ma questa applicazione è ancora molto poco conosciuta. Si chiama Transcriber per WhatsApp, è gratis ed è disponibile sul Google App Store, anche se in fase di sviluppo (link a fine articolo).

Il suo funzionamento è semplicissimo. Ogni volta che ricevi un messaggio vocale, dovrai semplicemente premere il pulsante per condividere il contenuto, scegliendo proprio l'applicazione come destinatario. In pochi istanti, il vocale sarà trasformato in testo e potrai leggerlo in tutta calma, sotto forma di testo.

Un escamotage utilissimo in caso non si abbia modo di ascoltare una nota vocale oppure, semplicemente, non si abbia la voglia di farlo. Puoi scaricare l'applicazione in forma gratuita direttamente dal Google Play Store a questo indirizzo. Si tratta di un software ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe non essere perfettamente stabile.

Che aspetti? Finalmente l'incubo di ascoltare lunghi messaggi vocali su WhatsApp è finito: puoi trasformarli in testo e leggerli.