WhatsApp sta lavorando ad un'app per iPadOS e MacOS

Secondo le recenti indiscrezioni trapelate online, sembra che Meta stia lavorando sull'iterazione iPadOS di WhatsApp; non di meno, è uscito fuori che la compagnia è al lavoro anche su una variante per MacOS che sfrutta il toolkit Apple Mac Catalyst.

Cosa sappiamo di WhatsApp per iPad?

Sì, finalmente ci siamo: WhatsApp sta lavorando a un'app per iPadOS e, grazie a Mac Catalyst, ci sarà anche un'app nativa per MacOS; a riportare la notizia è il prolifico portale WABetaInfo. Il software in questione è una delle aggiunte più richieste e ricercate da parte degli utenti di tutto il mondo. Finalmente, anche i tablet della mela potranno beneficiare dell'applicazione di messaggistica instantanea più utilizzata di sempre.

Grazie alla compatibilità Catalyst però, si potrà eseguire l'app anche su MacOS senza problema alcuno. La piattaforma di Apple consente di avere il medesimo codice anche se il firmware è in esecuzione su sistemi distinti.

Nello specifico leggiamo che l'app per MacBook, iMac e Mac Mini sarà molto simile alla controparte per tablet, con una medesima interfaccia di base ma con tante piccole modifiche alla UI che la adatteranno alle diverse situazioni. Ipotizziamo che la versione per PC Apple sostituirà quella attuale e non farà più affidamento sulla connessione ad un terminale mobile.

In definitiva: le nuove applicazioni supporteranno le funzionalità multi-device: ciò significa che ogni persona può utilizzare il proprio account su un massimo di quattro dispositivi collegati anche se lo smartphone principale non è connesso a Internet. WABetaInfo ha affermato che la compagnia abiliterà il supporto per macOS in un secondo momento, suggerendo che l'app per iPad potrebbe essere rilasciata per prima.