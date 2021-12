WhatsApp: si potranno scambiare le criptovalute (USA)

Svolta storica per il servizio di messaggistica di Meta; pare che un numero limitato di persone sarà in grado di utilizzare il portafoglio digitale per effettuare pagamenti in criptovalute nelle chat di WhatsApp.

Arriva il pagamento via criptovaluta su WhatsApp

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica, sta lanciando un nuovo modo per inviare e ricevere denaro. Un numero limitato di persone negli Stati Uniti sarà presto in grado di scambiare criptovalute attraverso il portafoglio digitale Novi direttamente all'interno dell'applicazione.

Novi, per chi non lo sapesse, è un progetto di Meta, la società madre recentemente rinominata di WhatsApp e Facebook, è stato che funziona (al momento) solo in Guatemala e in alcune parti degli Stati Uniti. Il programma ha permesso agli utenti di effettuare pagamenti con il dollaro pax (criptovaluta). Tuttavia, pare che Meta stia continuando a lavorare per lanciare la propria criptovaluta, diem.

I progressi della società di Mark Zuckerberg verso il lancio di “diem” hanno subito battute d'arresto, inclusa l'opposizione dei senatori statunitensi e dei primi sostenitori che hanno lasciato il progetto. Novi afferma che la criptovaluta fa parte dei piani a lungo termine per il portafoglio digitale.

David Marcus, il capo uscente di Novi, ha dichiarato in un tweet che il programma pilota di WhatsApp “fa procedere il tutto in avanti, compiendo un altro piccolo passo nella giusta direzione“, aggiungendo che è “il miglior regalo d'addio” per l'azienda.

Stephane Kasriel, il nuovo capo di Novi, ha definito il pilota un “punto di ingresso” in un tweet e ha affermato che la compagnia cercherà di espandersi solo dopo aver ricevuto i primi feedback degli utenti.