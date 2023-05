WhatsApp: questo link insospettabile può mandare tutto FUORI USO

Tenendo conto del fatto che WhatsApp sia il servizio di messaggistica istantanea più diffuso a livello mondiale, è difficile immaginare quanti URL vengano inviati e ricevuti ogni giorno sulla piattaforma. Tuttavia, sembra che un particolare URL stia causando diversi problemi.

Secondo quanto riportato da Brute Bee su Twitter, con successiva conferma da parte di AndroidAuthority, l’invio dell’URL “wa.me/settings” sarebbe in grado di provocare continui e ripetuti crash su WhatsApp.

Tale problema sembrerebbe coinvolgere in principal modo WhatsApp per Android, intaccando sia la versione standard e sia quella business.

Infiniti crash su WhatsApp: come risolvere

Di solito, l’URL “wa.me/settings” è utilizzato per accedere alle impostazioni di WhatsApp. Tuttavia, a causa di questo bug, l’app finisce per bloccarsi completamente dopo aver aperto quel link. Effettuando un riavvio, le cose parrebbero ritornare alla normalità ma, qualora si tentasse di accedere nuovamente alla chat contenente l’URL in questione, si darebbe il via ad un vero e proprio ciclo di arresti anomali.

Fortunatamente, il problema incide solo su quella specifica chat, dunque è possibile evitare ulteriori intoppi facendo a meno di accedere a tale conversazione. Ed ancora, si consiglia di collegarsi a WhatsApp Web o Desktop per procedere senza impedimenti alla rimozione del singolo messaggio o dell’intera chat (nel caso l’utente dovesse ritenerla poco importante).

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, sembra che il problema sia in fase di risoluzione da parte di Meta. Nel dubbio, suggeriamo ugualmente di evitare il clic in corrispondenza del suddetto link, nel caso qualcuno dovesse inoltrarvelo su WhatsApp: inevitabile che molti “furbacchioni” ne stiano approfittando per degli scherzetti poco simpatici… e la cosa non stupisce.