WhatsApp: questa funzione RIMOSSA potrebbe tornare a breve

A partire dalla versione beta 2.23.15.24, WhatsApp per Android ha accolto numerosi miglioramenti per quanto riguarda l’interfaccia grafica, seguendo le linee guida del Material Design 3, tra cui la barra di navigazione inferiore.

Quest’ultima feature è ora disponibile per tutti i beta tester e, in base a quanto visto su WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.19.10, sembra che per alcuni di essi risulti nuovamente possibile scorrere le schede tramite swype e non solo premendo sui relativi pulsanti.

Possibile passo indietro di WhatsApp

A riprova di quanto appena precisato, vi mostriamo il contenuto pubblicato in un recente post ad opera del team di WABetaInfo, sempre alla ricerca di novità riguardanti WhatsApp:

Subito dopo l’arrivo della barra di navigazione inferiore, lo scorrimento delle schede di WhatsApp tramite gesture era venuto meno essendo incompatibile con le linee guida del Material Design. Ora, stando alle segnalazioni degli utenti, sembra che le due possibilità di interazione possano coesistere ma non vi è alcuna certezza in merito all’effettivo ritorno di questa pratica alternativa.

Questa specifica gesture va ancora in contrasto con i dettami del Material Design, ma anche il feedback degli utenti avrebbe pesato considerando gli ultimi aggiornamenti. Non si esclude che lo staff di WhatsApp possa decidere di rendere questa caratteristica opzionale, lasciando ai singoli la libertà di scegliere se utilizzare lo swype o se affidarsi esclusivamente alla barra di navigazione inferiore.