WhatsApp per iPad: la CONFERMA che tutti stavate aspettando

Con WhatsApp per iOS in versione 23.10.76, gli sviluppatori hanno ottimizzato la Modalità Companion grazie a cui gli utenti possono collegare un dispositivo iOS aggiuntivo al proprio account WhatsApp esistente. Allo stato attuale, è possibile collegare fino a 4 dispositivi al medesimo account, mantenendo un elevato livello di privacy e sicurezza grazie alla crittografia end-to-end.

In seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, vale a dire il 2.23.12.12 disponibile sul Google Play Store, il team di WABetaInfo ha evidenziato un lavoro finalizzato all’integrazione della compatibilità con iPad in relazione ai dispositivi collegati, presto al servizio di tutti.

Sta arrivando WhatsApp per iPad: ecco la prova

Diamo intanto uno sguardo al seguente screenshot, che non lascia il minimo dubbio circa le intenzioni dello staff di sviluppo:

Nell’immagine possiamo osservare come, finalmente, l’iPad di Apple venga riconosciuto come dispositivo collegato. Questo significa che sarà possibile, nell’imminente futuro, collegare la versione per iPad al proprio account esistente. È fondamentale tuttavia sottolineare il fatto che WhatsApp per iPad sia ancora in fase di sviluppo e che al momento non risulti disponibile neppure per i beta tester. Tuttavia, dopo il suo rilascio, si potrà tranquillamente collegare il proprio account di WhatsApp su Android anche all’iPad.

Alla luce del recente lancio della Modalità Companion sulla versione per iOS (che sta venendo progressivamente estesa all’intero pubblico), è possibile dedurre che il prossimo passo sarà appunto il rilascio dell’applicazione ufficiale per iPad. Il fatto che gli sviluppatori stiano attualmente lavorando per far sì che l’app riconosca l’iPad come dispositivo collegato potrebbe dunque suggerire WhatsApp per iPad verrà presto resa disponibile sullo store, accontentando così le sempre più numerose richieste degli utenti Apple (la cui attesta sta divenendo ormai spasmodica).

Ovviamente, vi terremo informati su questa e su tutte le altre novità di prossimo arrivo su WhatsApp, per cui continuare a seguirci per restare sempre aggiornati.