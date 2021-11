WhatsApp per iOS: novità per la PiP mode

WhatsApp per iOS migliora la riproduzione PiP di Instagram e dei video di YouTube nella nuova beta destinata solo agli sviluppatori.

WhatsApp: cosa c'è nella nuova beta per iOS?

WhatsApp per iOS sta lanciando una nuova versione beta della sua app. Con questo aggiornamento, gli utenti possono ottenere una nuova interfaccia per guardare video da Instagram, YouTube e altri siti all'interno dell'app.

Come riportato dal sempre affidabile WABetaInfo, la versione 2.21.220.15 dell'app porta una nuova interfaccia per la riproduzione video picture-in-picture (PiP mode), e viene implementata anche una nuova barra di controllo. Secondo la pubblicazione, questo “consente di spostare facilmente la visualizzazione picture-in-picture e implementa anche alcune scorciatoie, come la possibilità di terminare il video e mostrarlo in modalità a schermo intero“.

WABetainfo osserva che solo pochi beta tester iOS saranno in grado di sfruttare questa nuova barra di controllo, poiché la compagnia sta lentamente implementando questa funzionalità sulle nuove versioni dell'app.

Il blog sottolinea inoltre che “alcuni beta tester iOS potrebbero notare un piccolo cambiamento dopo aver riprodotto un video di YouTube all'interno di WhatsApp” poiché l'app “lo mostra immediatamente in modalità a schermo intero“. Inoltre, afferma che questa funzione è stata implementata solo per alcuni beta tester specifici.

Ovviamente, testare nuove funzionalità non significa che verranno mai avviate con la versione stabile dell'app. Non solo, ma in un'altra versione beta, la società ha aggiornato il suo marchio per “WhatsApp da Meta“.

Per chi non lo sapesse, “Meta” è il nome della società che possiede Facebook, Instagram, Messenger, tra le altre app. Quando Mark Zuckerberg ha annunciato questo cambiamento insieme al suo piano per un miliardo di utenti nel suo metaverso tra un decennio, ha detto: