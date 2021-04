WhatsApp si aggiorna su Android e iOS e adesso, fra le novità, offre la possibilità di scaricare dei nuovi sticker dedicati al vaccino. Adesso, se vorrai seguire la moda del momento – e dire a tutti che sei vaccinato – potrai farlo anche con un adesivo. Vena sarcastica a parte, si tratta di un nuovo pack realizzato in collaborazione con l’OMS, nato per sensibilizzare proprio su un momento così importante come quello della vaccinazione.

Su WhatsApp sbarcano gli adesivi dedicati ai vaccini

Una serie di sticker, che ti aiuteranno a esprimere meglio il tuo pensiero sulla vaccinazione o – banalmente – comunicare al prossimo che finalmente ti sei vaccinato.

Un pack di adesivi, ovviamente assolutamente gratuito, che puoi scaricare dallo store ufficiale di sticker di WhatsApp oppure attraverso link diretto. E questa è proprio la seconda interessante novità: da oggi, l’app di messaggistica per Android e iOS supporta l’accesso ai pacchetti di adesivi attraverso deep link, ovvero semplicemente cliccando su un collegamento diretto a un determinato pacchetto.

In questo modo, diventa estremamente più semplice scaricare nuovi adesivi, che magari sullo store non riesci a trovare. Ad esempio, se vuoi provare subito i nuovi sticker dedicati ai vaccini, devi solo collegarti a questo indirizzo da smartphone e aggiungerli al tuo account WhatsApp.

