Arriva su WhatsApp una feature molto attesa: adesso, foto e video li potrai visualizzare una sola volta. Saranno letteralmente “usa e getta”. Non saranno salvarti in galleria e non potranno essere guardati nuovamente, pescandoli dalla chat.

WhatsApp: foto e video, solo una volta

Una funzionalità disponibile adesso per tutti e semplicissima da utilizzare. Basterà segnare che un determinato contenuto multimediale dev'essere lasciato disponibile per una sola visualizzazione e poi inviarlo. Il destinatario del contenuto avrà a disposizione 14 giorni per poter guardare la foto o il video una sola volta, dopodiché scadrà e non sarà più visualizzatile.

Il contenuto non si potrà salvare, condividere, inviare o inoltrare: solo guardare per una volta. Stai attento però: rimane la possibilità di eseguire uno screenshot oppure di fare una foto o un video dello schermo con un altro terminale.

Rimane il dubbio del backup: cosa accade a foto e video “usa e getta”? La risposta è: dipende. Se l'utente – nei limiti dei 14 giorni di disponibilità – non ha ancora guardato il contenuto, allora lo stesso sarà parte del backup. Diversamente, se è stato già visto, non rientrerà nello stesso e non si potrà recuperare in alcun modo.

Una novità – quella di foto e video usa e getta – certamente molto apprezzata, che rende WhatsApp ancora più completo, sebbene si tratta di una feature arrivata decisamente in ritardo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App