WhatsApp lancia UFFICIALMENTE i CANALI anche da noi in Italia

WhatsApp ha annunciato il lancio dei canali in oltre 150 Paesi. Il servizio offre agli utenti un modo per seguire ciò che a loro interessa, in completa privacy: squadre sportive, organizzazioni, artisti e non solo.

Per chi fosse ancora alle prime armi con i canali, l’obiettivo di WhatsApp è quello di creare il servizio di trasmissione più privato possibile: non bisogna confonderli con le chat. Oltretutto, gli utenti non potranno mai visualizzare la lista completa dei follower.

Canali WhatsApp ora disponibili a livello globale

La novità è stata comunicata tramite un post pubblicato sul blog ufficiale. I canali erano stati annunciati da WhatsApp nel mese di giugno, non essendo però inizialmente disponibili in Italia ed in altre zone geografiche. In virtù del lancio globale, sono state introdotte ulteriori novità:

Directory migliorata: ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower.

ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower. Reazioni: puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower.

puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower. Modifica: presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server.

presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server. Inoltro: ogni volta che inoltri un aggiornamento alle chat o ai gruppi, sarà incluso un link al canale in modo che le persone possano saperne di più.

Come precisato dalla stessa WhatsApp, i canali riceveranno nuove funzionalità con i prossimi aggiornamenti, dunque continuate a seguirci per restare sempre informati.