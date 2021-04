Ora puoi decidere tu a che velocità riprodurre i messaggi vocali in arrivo su WhatsApp, almeno su Android. Devi solo scaricare la beta e sperare che per te sia stata abilitata la nuova funzionalità.

WhatsApp: vocali più lenti o più veloci

Una funzionalità, quella che ti permette di riprodurre in modo più veloce i messaggi vocali, che su Telegram è disponibile già da parecchio tempo. Ti abbiamo anticipato però che a breve sarebbe sbarcata anche su WhatsApp e ormai i tempi sembrano maturi.

Sono parecchi gli utenti Android che hanno segnalato di aver trovato la feature all’interno dell’ultima versione dell’applicazione in Beta (build numero 2.21.9.4). Sembra però che al momento non sia disponibile per tutti e questo fa pensare a un rilascio via server. In soldoni, non basta scaricare l’applicazione per avere la certezza di poter trovare la novità.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2021

Ad ogni modo, secondo quanto emerso dagli screen pubblicati dagli esperti di WABetaInfo già più di un mese fa, ci sono tre velocità di playback fra le quali scegliere: 1X, 1,5X e 2X.

Non resta che aspettare che la novità sia pronta a sbarcare in versione stabile per Android e – naturalmente – anche per iOS.

