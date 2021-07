WhatsApp richiede ai propri utenti il massimo rispetto delle regole e spesso molti ricevono sospensioni temporanee o – più raramente – permanenti. Attualmente per contestare il ban l'utente è costretto a contattare l'assistenza tramite il sito ufficiale, ma in futuro sarà possibile richiedere la revisione al team di supporto con più semplicità.

La nota applicazione di messaggistica sta infatti per introdutte un sistema più celere per la revisione delle sospensioni, al momento del ban l'utente riceverà un messaggio che impedirà l'accesso alla piattaforma affiancato ad un link per richiedere supporto immediato all'assistenza. Tramite il link si accede ad un modulo di contatto con un campo di testo, nel quale è possibile segnalare al supporto tecnico tutti i dettagli dell'avvenuto ban.

Questa funzione è ancora in sviluppo ma potrebbe presto fare il suo debutto su Android e iOS, anche se speriamo di non doverla mai utilizzare. In attesa di informazioni ufficiali a riguardo, ricordiamo che gli utenti iscritti alla BETA di WhatsApp ricevono in anticipo le nuove funzioni, prima che esse vengano rilasciate per la versione stabile.

