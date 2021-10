WhatsApp: ecco la svolta STORICA che aspettavamo

Svolta storica per gli utenti utilizzatori di WhatsApp: ora si può spostare la cronologia; può essere trasferita da un iPhone ad qualsiasi telefono che gode del sistema operativo Android 12.

WhatsApp: si può spostare la cronologia da iPhone a Pixel

Per un breve periodo molte persone sono state in grado di trasferire la cronologia della nota piattaforma di messaggistica online da un iPhone a un dispositivo Samsung, e ora questa funzionalità viene estesa anche a tutti i Google Pixel.

Non solo, tuttavia: Google ha annunciato che qualsiasi telefono che si avvia con Android 12 sarà in grado di fare lo stesso. Quindi, tra pochi mesi, non sarà limitato ai soli dispositivi Samsung e Google.

Il trasferimento funziona in modo piuttosto semplice. Prendete un Pixel 6 o Pixel 6 Pro: tutto ciò di cui avrete bisogno è un cavo da Lightning a USB-C. Connettete il ​​nuovo Pixel al vostro iPhone e poi, quando richiesto durante la configurazione iniziale del Google-phone, eseguite la scansione di un codice QR sul vostro iPhone per avviare WhatsApp e spostare tutte le tue conversazioni, contenuti multimediali e altro sul device Android.

I dati viaggiano in modo sicuro tra i telefoni. L'OEM di Mountain View afferma di aver lavorato a stretto contatto con WhatsApp per garantire che i dati siano sempre protetti e che nessun altro possa accedere alle informazioni e ai file.

La cronologia della chat verrà semplicemente copiata dall'iPhone al Pixel e mentre il trasferimento è in corso il dispositivo perderà la capacità di ricevere nuovi messaggi; tranquilli, sarà solo una mossa temporanea. Alla riaccensione troverete tutti i messaggi “persi”.