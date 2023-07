WhatsApp DOWN il 19 luglio 2023: che succede?

WhatsApp è down il 19 luglio 2023. La celeberrima applicazione social ha smesso di funzionare all’improvviso. Quando viene aperta, si legge unicamente “connessione…” invece dello stato dei contatti. Ecco cosa sta succedendo.

Twitter, il social sui quali gli utenti orfani del servizio di messaggistica istantanea di Zuckerberg tendono a riunirsi in caso di malfunzionamenti, è già pieno zeppo di tweet riportando richieste di conferma. A quanto pare, è proprio così: sono in moltissimi colori i quali non riescono a comunicare utilizzando WhatsApp. Ovviamente, immancabile l’hashtag “#whatsappdown”.

Dando un’occhiata ai tweet, è facile intuire che il problema non sia limitato al territorio italiano, bensì internazionale: sembra non funzionare da nessuna parte. Insomma, se non riesci a inviare e ricevere messaggi, non preoccuparti: non è un problema esclusivamente tuo.

Intanto, sono schizzate le segnalazioni – proprio negli ultimi minuti – su Downdetector. L’immagine, presa dal sito, mostra un chiaro picco.

Non sappiamo cosa stia causando il malfunzionamento, che però è totale: non è possibile inviare e ricevere messaggi e – naturalmente – nemmeno vocali, immagini, video e altri file. Nemmeno la versione Web funziona. Azzardando un’ipotesi, quasi sicuramente è colpa dei server. A ogni modo non ci sono informazioni ufficiali al momento. Ci riserviamo di aggiornare questo articolo appena avremo maggiori informazioni o quando, almeno, il down di WhatsApp sarà stato risolto.

Aggiornamento ore 22.44: il sistema non è ancora stato ripristinato

Articolo in aggiornamento…

