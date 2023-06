WhatsApp: condivisione dello schermo in videochiamata anche su iOS

Nell’articolo relativo all’aggiornamento 2.23.11.19 di WhatsApp Beta per Android, abbiamo riportato informazioni circa una nuova funzionalità introdotta per alcuni beta tester: la possibilità di condividere lo schermo del dispositivo in videochiamata.

Dopo aver installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS, nello specifico la 23.12.0.74 tramite l’app TestFlight, possiamo confermare che alcuni utenti beta hanno ora la possibilità di sperimentare questa funzione.

Come condividere lo schermo su WhatsApp per iOS

Nel caso in cui questa funzione risultasse abilitata per il tuo account di WhatsApp, durante le videochiamate noterai la presenza di una nuova icona nella zona inferiore dell’interfaccia: questa opzione ti permette di condividere il contenuto del tuo schermo con tutti i partecipanti alla chiamata.

Sfruttando tale strumento, tutto ciò che appare sullo schermo (comprese le notifiche) sarà registrato e condiviso in remoto con gli altri. Per evitare che vengano mostrate notifiche private o sensibili, è consigliabile attivare la modalità “Non disturbare” o disabilitare le notifiche per precise app.

Esattamente come specificato nel caso di WhatsApp Beta per Android, avrai il pieno controllo su questa funzione e potrai dunque interromperne la condivisione in ogni momento. Inoltre, il contenuto visibile sullo schermo verrà mostrato agli altri contatti solo dopo aver espresso la tua autorizzazione.

Come detto, questa nuova funzionalità è ora disponibile per un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS tramite TestFlight ma, nelle prossime settimane, sempre più utenti ne avranno accesso prima del rilascio sull’applicazione ufficiale.