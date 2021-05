A quanto pare, una nuova funzione in arrivo su WhatsApp sarà in grado di nascondere in modo permanente quelle fastidiose chat che stai cercando di evitare.

WhatsApp: nuova funzione

Se hai molti contatti su WhatsApp, la schermata della chat può diventare rapidamente piena zeppa di conversazioni. L'archiviazione delle chat è un modo semplice per organizzare questo elenco, con le conversazioni archiviate e che scompaiono dalla tua vista fino al momento in cui ne hai bisogno. Tuttavia, pare che in un test lato server, WhatsApp stia provando a rendere la suddetta funzionalità ancora più utile.

Al momento, è possibile accedere alle chat archiviate scorrendo fino alla fine della schermata della chat; tuttavia, quando l'utente riceve un nuovo messaggio, la conversazione in questione passa dall'archivio all'inizio della schermata principale.

Per nostra buona fortuna, come riportato dai colleghi di WABetaInfo, pare che WhatsApp introdurrà presto un interruttore che impedirà il ripristino delle conversazioni (fastidiose) dall'archivio, anche quando arriva un un nuovo messaggio.

La funzione si potrà attivare sia dalla schermata dell'archivio che recandosi su Impostazioni> Chat; una volta abilitata, la sezione dell'archivio verrà spostata dalla parte inferiore dell'elenco delle conversazioni verso l'alto, per un accesso più semplice.

In buona sostanza, se c'è una conversazione che desideri mantenere nascosta in modo permanente senza tuttavia eliminarla o bloccare il contatto, questa feature dovrebbe fare proprio al caso tuo.

Al momento, la funzionalità è stata individuato nella versione di WhatsApp beta 2.21.11.1, ma si tratta di un'implementazione lato server, quindi potresti non vederla anche se hai quella versione dell'app.

